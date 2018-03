Jon Favreau's Solo Character Name Revealed!

Posted by Dustin

Jon Favreua's character from Solo: A Star Wars Story is named "RIO DURANT" as shown in the image below.





#starwars #soloastarwarsstory spoiler of all 11 upcoming commons!

238 Han Solo

239 Chewbacca

240 Lando Calrissian

241 Qu’Ra

242 Tobias Beckett

243 Val

244 Rio Durant (name reveal)

245 L3-37

246 Range Trooper

247 Enfys Nest (name confirmation of @yak_face info)

248 Mudtrooper pic.twitter.com/nv9o1cSjXR — MTFBWY (@MayTheFunkoBWY) March 7, 2018